Як правильно пишеться слово «хобі» або «хоббі»: пояснення лінгвістів

Питання правопису іншомовних слів завжди привертає увагу мовознавців і звичайних користувачів мови.

Про це повідомляє «ПЛ».

Одним із прикладів є слово «хобі», яке походить від англійського hobby. Чимало людей помилково пишуть його як «хоббі», додаючи зайве подвоєння, однак за офіційними нормами сучасного українського правопису правильним варіантом є саме «хобі».

Подвоєна літера «б» у цьому випадку передається один раз і не дублюється. Лінгвісти пояснюють, що така форма закріплена в орфографічних словниках та академічних довідниках, які визначають мовну норму.

Згідно з чинними правилами, подвоєні приголосні зберігаються лише у виняткових випадках, коли цього вимагає усталена традиція чи фонетична точність передачі іншомовного слова. У випадку «хобі» подвоєння передається лише в одній позиції, і тому додаткове «б» є помилковим.

Коректність написання цього слова має не лише теоретичне, а й практичне значення. Воно часто використовується у засобах масової інформації, офіційних документах, навчальних матеріалах і навіть у професійній лексиці.

Використання нормативної форми демонструє рівень мовної грамотності та відповідність сучасним стандартам. Таким чином, правильним і єдиним літературним варіантом вважається написання «хобі», а форма «хоббі» розцінюється як орфографічна похибка.

