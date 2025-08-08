Як правильно писати слово «хобі» чи «хоббі»: пояснення лінгвістів

Слово «хобі» часто викликає суперечки у мовному середовищі, оскільки його написання ускладнюється впливом англійської транслітерації.

Про це повідомляє «ПЛ».

Попри те, що в оригіналі англійське hobby містить подвоєну приголосну, український правопис встановлює чіткі правила адаптації іншомовних слів. Відповідно до чинного Українського правопису 2019 року, який був затверджений Кабінетом Міністрів України на основі напрацювань мовознавчих інститутів, правильним є саме варіант «хобі».

Фахівці Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні пояснюють, що у більшості випадків іншомовні запозичення не зберігають подвоєння приголосних, якщо це не впливає на фонетичну ідентичність слова.

Оскільки вимова слова «хобі» в українській мові не потребує подвоєного «б», то таке написання є неправильним калькуванням з англійської та суперечить правилам української орфографії.

Помилкове написання «хоббі» все ще трапляється у соціальних мережах, рекламних текстах і навіть у блогах, однак у професійній мовній практиці та офіційних документах така форма вважається граматично некоректною. Усі великі словники сучасної української мови, включаючи багатотомний академічний словник, дають лише варіант із одним «б».

Таким чином, усім, хто використовує це слово в публічному чи освітньому контексті, слід зважати на правописні норми та уникати помилок, які можуть вплинути на репутацію джерела або порушити мовну етику в інформаційному просторі.

