Як правильно пишеться слово «меньше» або «менше»: пояснення лінгвістів

У світлі частих мовних помилок, які виникають унаслідок міжмовного впливу та тривалої двомовності, актуальним стає запитання щодо правопису слова «менше» або «меньше».

Про це повідомляє «ПЛ».

Відповідно до чинного Українського правопису, затвердженого у 2019 році Кабінетом Міністрів України та розробленого Інститутом української мови НАН України, єдино правильним варіантом у літературній українській мові є «менше».

Цей прислівник утворений від прикметника «малий» за допомогою суфіксального способу творення ступенів порівняння. При цьому помилкове написання «меньше» є калькою з російської мови, де вживається слово «меньше» з м’яким знаком.

Така форма абсолютно неприйнятна у стандартній українській мові, оскільки порушує її фонетико-морфологічні принципи. У корені «менш-» не допускається вставка м’якого знака, оскільки це змінює як звучання, так і морфологічну структуру слова.

З огляду на стандарти офіційного мовлення, особливо у сферах ділового документообігу, журналістики, освіти та публічної комунікації, використання некоректної форми «меньше» розцінюється як грубе мовне порушення.

Лінгвісти застерігають, що систематичне спотворення мовних норм призводить до поступової ерозії культури мовлення.

Таким чином, слово «менше» є нормативною, граматично вивіреною формою, яка повинна використовуватись в усіх стилістичних регістрах української мови без винятку.

Більше того, лінгвісти розповіли й про те, як правильно писати «тон» чи «тонн».