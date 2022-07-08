Бывший премьер-министр Японии погиб: видео момента нападения

В результате стрельбы скончался бывший премьер-министр Синдзо Абэ. До этого за его жизнь шла драматическая борьба, врачи проводили переливание крови, сообщил порядке министр обороны Японии Нобуо Киши, брат Абэ. По словам источников телеканала NHK, задержанный полицией террорист «хотел убить».

Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил нападение и сказал, что Абэ находится в тяжелом состоянии. Однако СМИ сообщили, что сердце остановилось, а состояние бывшего премьер-министра критическое. Агентство Kyodo сообщило со ссылкой на спасателей, что Абэ «не подает признаков жизни», пишет Первая Лента.

«Этот злодейский поступок был совершен в период выборов, которые являются краеугольным камнем демократии. Это совершенно неприемлемо. Я самым решительным образом осуждаю этот поступок», — заявил Кишида.

Убийство Абэ прокомментировали и другие мировые лидеры. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в Твиттере «возмущение и печаль» по поводу этого «злого поступка». «Мои мысли с его семьей и близкими», — добавил он.

Шокирующие новости из Японии: застрелен бывший премьер-министр Синдзо Абэ. Наши мысли сейчас с его семьей и японцами, — сказал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

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