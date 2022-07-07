Байден потерял еще одного близкого соратника: что происходит в Белом доме

Всего через несколько недель после ухода своего пресс-секретаря Джен Псаки президент США Джо Байден также теряет своего директора по связям с общественностью Кейт Бедингфилд. 40-летняя женщина покинет свой пост в конце июля, чтобы проводить больше времени со своей семьей.

Ее уход, один из многих в команде по связям с общественностью Белого дома, происходит в то время, когда Байден сталкивается с проблемой снижения общественной поддержки, близкой к самому низкому уровню во время его президентства. Исследование, проведенное агентством Reuters/Ipsos от 28 июня, показало, что 57 процентов американцев не одобряют его действия, пишет Первая Лента со ссылкой на агентство Reuters

Бедингфилд работала на Байдена последние три года, сначала организовав его связи с общественностью во время предвыборной кампании, а затем в Белом доме. Она также работала на нынешнего президента, когда Байден был вице-президентом при Бараке Обаме.

«Без таланта и упорства Кейт Бедингфилд Дональд Трамп мог бы и сейчас находиться в Белом доме», — прокомментировал уход директора по коммуникациям глава аппарата Белого дома Рон Клейн.

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