Дело в Крыме. Британская разведка назвала Мариуполь «почти наверняка» ключевой целью РФ
Более трех недель российская армия пытается захватить город, но ВСУ дают им отпор
Разведка Британии пояснила, почему для РФ так важен Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские военные не оставляют попытки подчинить себе Мариуполь, поскольку он обеспечит сухопутный коридор из России на оккупированную территорию Крыма. Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.
"В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои, поскольку российские войска пытаются захватить город", – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 3 April 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/6U2qEmdx0T#StandWithUkrainepic.twitter.com/tn99P8tmbg
— Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 3, 2022
Несмотря на усилия врага и регулярные интенсивные обстрелы, украинские военные оказывают стойкое сопротивление, сохраняя контроль в центральных районах.
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Ситуация в Мариуполе
- Людей из заблокированного российскими войсками Мариуполя вывезти очень сложно, а ситуация в городе критическая. Жители остались без воды, еды, света и газа, и доставить продукты туда невозможно – все "зеленые коридоры" блокирует РФ.
- Кроме того, российские оккупанты обстрелами почти полностью разрушили Мариуполь. 90% инфраструктуры города не подлежит восстановлению.
- Известно, что оккупанты обстреливают украинцев из запрещенного оружия. Сначала это были "Грады" и системы "Буратино", потом применили авиацию.
- 3 апреля командование Сухопутных сил ВСУ показало в Youtube видео уничтоженной военной техники РФ.
- Также сообщалось, что оккупанты везли украинцев голодными в старых автобусах, а на границе с РФ устроили целое шоу для пропагандистов. Житель Мариуполя описал депортацию его семьи.
По материалам: Сегодня