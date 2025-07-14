Чому Німеччина не може дати більше Patriot для ЗСУ: пояснення від Пісторіуса

Німеччина офіційно оголосила про завершення можливостей для подальшого постачання Україні систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Financial Times.

Міністр оборони Борис Пісторіус зробив офіційну заяву, наголосивши, що поточна кількість комплексів, якими володіє Бундесвер, є критично обмеженою та не дозволяє здійснювати додаткові поставки без загрози національній і союзницькій обороноздатності.

Зі слів міністра, німецька армія наразі має лише шість доступних одиниць систем Patriot, що є мінімально допустимим рівнем для виконання зобов’язань у межах колективної безпеки НАТО.

Із початкових дванадцяти систем, які перебували на озброєнні ФРН, три вже були передані Україні, ще дві надані в тимчасове користування Польщі, а одна постійно задіяна у навчаннях або проходить технічне обслуговування.

Таким чином, оборонний резерв країни фактично скоротився наполовину, що не залишає простору для додаткового переозброєння партнерів.

Міністр підкреслив, що в нинішніх умовах навіть шість систем — це недостатній рівень з огляду на обсяг стратегічних завдань, які покладені на Німеччину в рамках Північноатлантичного альянсу. Надання ще хоча б однієї одиниці суттєво послабило б національні оборонні спроможності.

У цьому ж контексті Пісторіус анонсував важливі переговори зі своїм американським колегою — главою Пентагону Пітом Гегсетом. Зустріч, запланована на понеділок у Вашингтоні, має стати етапом формалізації спільної “дорожньої карти” щодо довгострокової підтримки європейських союзників США, зокрема в частині протиповітряного захисту.

Однією з ключових ініціатив, яку просуватиме німецький міністр, є можливість закупівлі двох систем Patriot безпосередньо в американського ВПК з подальшою передачею їх Україні. Таким чином, Берлін прагне підтримати Київ, не порушуючи власного оборонного балансу та не підставляючи під ризик національну інфраструктуру.

Окрім теми Patriot, у згаданому інтерв’ю очільник німецького оборонного відомства також підтвердив незмінність позиції щодо відмови постачати Києву далекобійні ракети типу Taurus.

Це питання, яке раніше викликало жваву дискусію в німецькому політичному середовищі, наразі остаточно зафіксоване як закрите. Рішення обумовлене стратегічною стриманістю та небажанням загострювати геополітичну ситуацію ще більш потужними засобами ураження.

На цьому фоні був розкритий «таємний запит» України щодо німецької зброї.