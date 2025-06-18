Іран скоро може атакувати бази США: ЗМІ дізналися важливу інформацію

Ісламська Республіка Іран, реагуючи на потенційне втручання Сполучених Штатів Америки у збройне протистояння між Ізраїлем та Тегераном, фактично оголосила про готовність здійснити удари по американських військових об’єктах у регіоні.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на The New York Times.

Як свідчать актуальні розвідувальні дані, Іран завчасно перекинув до стратегічних точок свої ракетні комплекси й інше озброєння, здатне вразити цілі на великій відстані. Це може стати прелюдією до масштабної ескалації, яка вийде за межі регіонального протистояння і переросте в глобальну війну.

Американське видання The New York Times повідомляє, що в іранському військово-політичному керівництві вже звучать відкриті попередження щодо можливості повного знищення американських баз у разі, якщо Вашингтон продемонструє військову підтримку Ізраїлю або безпосередньо втрутиться у конфлікт.

Міністр оборони Ірану наголосив, що всі розміщені в регіоні американські військові об’єкти перебувають у межах досяжності ракет і можуть бути оперативно знищені в разі ескалації.

У регіоні зараз дислоковано понад сорок тисяч американських військових. Найбільші контингенти розміщені в Об’єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії та Йорданії.

З огляду на загрозу масштабної атаки, всі ці бази вже перебувають у режимі максимальної бойової готовності. Військові готуються до можливих ракетних та безпілотних атак, а також до сценаріїв широкомасштабного наступу з боку проіранських збройних формувань у регіоні.

За словами представників Пентагону, в разі, якщо США вдадуться до удару по іранському ядерному об’єкту у Фордо, реакція Тегерана буде негайною і багатоаспектною.

Очікується активація проксі-сил — зокрема хуситів у Ємені, шиїтських збройних угруповань в Іраку, а також сирійських бойовиків. Ці дії здатні призвести до блокування Ормузької протоки — критично важливого морського шляху для транспортування нафти й переміщення американських військових кораблів у зоні Перської затоки.

У відповідь Пентагон вже розробив низку сценаріїв, які передбачають як повітряне прикриття для ізраїльських військових, так і потенційні автономні атаки стратегічними бомбардувальниками B-2, оснащеними ракетами з високою здатністю проникнення крізь системи ППО.

Але будь-яке військове рішення, ухвалене Вашингтоном у найближчі дні, може запустити ланцюгову реакцію подій, які виходитимуть далеко за рамки регіонального протистояння і створять реальну загрозу виникнення третьої світової війни.

До цього ж Іран поставив новий ультиматум Ізраїлю та США.