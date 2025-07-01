Сполучені Штати Америки вчергове закликали Російську Федерацію негайно припинити бойові дії на території України та приєднатися до конструктивного переговорного процесу.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на мережу Х Кіта Келлога.

Із відповідною заявою виступив спеціальний представник президента США з питань України та Келлог, наголосивши, що будь-які спроби Кремля перекласти відповідальність за затягування мирного врегулювання на інші сторони є грубою маніпуляцією.

Коментуючи нещодавні заяви прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Келлог заявив, що вони є «викривленням реальності в дусі Орвелла», посилаючись на метафору з творчості Джорджа Орвелла, класика британської літератури, відомого глибоким аналізом політичних маніпуляцій і диктаторських режимів.

За словами американського посадовця, поширюваний Кремлем наратив про нібито зацікавленість США та України у затягуванні перемовин не має під собою жодних фактологічних або логічних підстав.

Келлог підкреслив, що колишній президент Дональд Трамп, який залишається впливовою фігурою в американському політикумі, ще з початку конфлікту демонстрував чітку позицію щодо необхідності його якнайшвидшого завершення.

За словами спецпредставника, ініціативи Трампа завжди передбачали мирне врегулювання, недопущення ескалації та перехід до діалогу, що враховував би інтереси України, без зради її суверенітету.

«Ми неодноразово підкреслювали, що настав час рішень, а не вибухів. Закликаємо до безумовного припинення вогню, припинення ударів по цивільній інфраструктурі України та негайного старту тристоронніх переговорів між Росією, Україною та США», — наголосив Келлог, додавши, що продовження агресивних дій Росії підриває не лише регіональну, а й глобальну безпеку.

На цьому фоні у США є нова угода з Китаєм.