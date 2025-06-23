Трамп зробив новий натяк щодо зміни влади в Ірані: подробиці

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп знову привернув увагу міжнародної спільноти, висловивши жорстке бачення майбутнього Ісламської Республіки Іран.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Truth Social.

У притаманному йому стилі, позбавленому дипломатичних реверансів, Трамп фактично поставив під сумнів життєздатність нинішньої політичної верхівки Ірану, натякаючи на можливість трансформації влади.

Його коментар, який уникає прямої згадки про зміну режиму, проте чітко натякає на бажання бачити Іран «знову великим», викликав дискусії серед експертів з міжнародної політики та безпеки.

Використання абревіатури MIGA (Make Iran Great Again), за аналогією до його знакового передвиборчого гасла MAGA, свідчить про бажання лідера США не просто закликати до реформ, а фактично до перегляду внутрішньої моделі управління Іраном.

Інтервенція в іранське інформаційне поле відбулася на тлі активної військової фази операції, яку з 13 червня реалізує Армія оборони Ізраїлю під назвою «Левиний народ». Кампанія спрямована на ліквідацію ключових об’єктів, що мають стратегічне значення у сфері ядерного збагачення урану та потенційного створення озброєння масового ураження.

Після успішних ударів по низці цілей, Ізраїль публічно звернувся до Вашингтона з проханням надати військову підтримку у формі високоточних авіаударів по цілях, що розташовані у важкодоступних регіонах Ірану — у гірських масивах та на значній глибині під землею. Такі об’єкти, за даними військових аналітиків, не під силу знищити наявним арсеналом Ізраїлю.

Позиція Трампа може бути розцінена як свідомий сигнал стратегічної підтримки Тель-Авіва, особливо в умовах активізації протистояння навколо ядерної програми Ірану. Наголос на гаслі «MIGA» може служити індикатором зміни риторики США — від дипломатичного стримування до ідеологічного впливу та демонстрації готовності до більш активного втручання у регіональні процеси.

Тим часом повідомлялося й про те, що США можуть нанести удар тактичною ядерною зброєю по Ірану.