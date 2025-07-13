Технологии

Як швидше можна заряджати смартфон: лайфхаки для всіх

Пришвидшена зарядка телефону – це реальна можливість для кожного, хто незадоволений батареєю свого пристрою.

Карина Шевченко Send an email 39 минут ago
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Смартфон
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Сучасний темп життя вимагає від мобільних пристроїв максимальної ефективності, і питання оперативної зарядки смартфона стало не лише побутовим, а й продуктивним викликом.

Про це повідомляє «ПЛ».

Провідні експерти техноіндустрії наголошують, що час заряджання залежить не тільки від характеристик зарядного пристрою, а й від мікросередовища, у якому це відбувається. Уміння правильно організувати процес дає змогу суттєво скоротити час на підзарядку та подовжити строк служби акумулятора.

Одним із найефективніших способів є активація авіарежиму перед підключенням до мережі. Це різко знижує фонове енергоспоживання, адже вимикаються модулі мобільного зв’язку, Wi-Fi та Bluetooth.

Також суттєво впливає на швидкість вибір зарядного пристрою: рекомендовано використовувати лише сертифіковані адаптери, які підтримують функцію швидкої зарядки — наприклад, Power Delivery або Qualcomm Quick Charge. За таких умов сучасний смартфон може зарядитися до 80% менш ніж за 40 хвилин.

Температура навколишнього середовища — ще один критичний фактор. Акумулятори літій-іонного типу найкраще працюють при температурі близько +22°C.

Під час перегріву — особливо якщо пристрій знаходиться в чохлі або використовується паралельно із заряджанням — відбувається деградація хімічних елементів батареї, що сповільнює процес і зменшує ресурс акумулятора. Саме тому фахівці радять тимчасово знімати чохол і не запускати фонові ресурсоємні програми під час зарядки.

Також рекомендовано активувати функцію оптимізованої зарядки, яка доступна на більшості сучасних операційних систем — зокрема iOS та Android. Вона дозволяє адаптувати процес зарядки під поведінку користувача, уповільнюючи заряд у нічний час і тим самим зменшуючи кількість повних циклів.

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Карина Шевченко Send an email 39 минут ago
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