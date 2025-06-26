Радіостанція «Судного дня» передала вже 24 закодованих повідомлення: про що це може свідчити

У геополітичному просторі, де символи часто говорять гучніше за офіційні заяви, фіксація нестандартної активності російської короткохвильової радіостанції, відомої під умовною назвою «Судного дня», викликає серйозне занепокоєння серед військових експертів.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-службу новин України.

Протягом однієї доби ця загадкова платформа, що вже давно асоціюється з потенційною передачею військових директив, транслювала 24 зашифровані повідомлення — кількість, яка не фіксувалася з моменту підготовки до повномасштабного вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року.

Експерти вважають, що така інтенсивність передач не може бути випадковістю або елементом звичайного військового протоколу. У певних колах подібну активність трактують як маркер зміни бойового стану або підготовки до нової фази військових дій.

У контексті триваючої гібридної війни, яка поєднує конвенційні бойові дії з кібератаками, інформаційними кампаніями та маніпулюванням громадською думкою, ці сигнали можуть мати як тактичне, так і стратегічне значення.

Особливу увагу привертає історичний аспект: востаннє таке зростання кількості повідомлень спостерігалося у грудні 2021 року — саме тоді, коли Росія завершувала військову мобілізацію біля українських кордонів.

Це наштовхує на припущення, що нинішня хвиля зашифрованих трансляцій може бути індикатором перегрупування або підготовки до застосування нових військових інструментів. Не виключається також можливість тестування альтернативних каналів комунікації на випадок відключення супутникових або цифрових мереж.

Тим часом Іран та Ізраїль узгодили повне припинення вогню.