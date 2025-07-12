Які комахи у домі можуть бути дуже небезпечними для людей: представлений список
Деякі комахи можуть принести багато шкоди здоров’ю, і вони часто опиняються в домах людей.
Наявність комах у житлових приміщеннях давно перестала бути виключно естетичною чи гігієнічною проблемою.
Про це повідомляє «ПЛ».
Сучасні дослідження Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України та інформаційні бюлетені Центру контролю і профілактики захворювань США (CDC) свідчать, що окремі види комах, які часто з’являються у побуті, можуть становити реальну небезпеку для здоров’я людини.
Зокрема, йдеться не лише про механічне перенесення збудників інфекцій, але й про безпосередню токсичну або алергічну дію.
Найбільший ризик фіксується у випадку зараження помешкань постільними клопами, які є потенційним джерелом алергічних реакцій та мають здатність спричиняти тривале психологічне виснаження мешканців.
Їх укуси можуть провокувати сильне свербіння, що ускладнюється вторинними бактеріальними інфекціями у разі расчесів. Також небезпеку становлять таракани, зокрема ті, що мешкають у теплих вологих приміщеннях і харчуються органічними рештками. Саме вони визнані одними з основних переносників сальмонели та збудників кишкових захворювань.
Окрему загрозу, за оцінками епідеміологів, становлять отруйні павуки, наприклад чорна вдова чи каракурт, укуси яких можуть викликати серйозні нейротоксичні реакції, а також деякі види ос і шершнів, що викликають анафілактичні стани, особливо у людей з підвищеною чутливістю до білків отрути.
Не менш важливою є проблема фараонових мурах, які поширені в багатоквартирних будинках і часто вражають харчові продукти, заносячи на них патогенні мікроорганізми.
До цього ж медики розповіли про хитрощі щодо того, як перевірити тиск без медичних засобів.