Які комахи у домі можуть бути дуже небезпечними для людей: представлений список

Наявність комах у житлових приміщеннях давно перестала бути виключно естетичною чи гігієнічною проблемою.

Про це повідомляє «ПЛ».

Сучасні дослідження Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України та інформаційні бюлетені Центру контролю і профілактики захворювань США (CDC) свідчать, що окремі види комах, які часто з’являються у побуті, можуть становити реальну небезпеку для здоров’я людини.

Зокрема, йдеться не лише про механічне перенесення збудників інфекцій, але й про безпосередню токсичну або алергічну дію.

Найбільший ризик фіксується у випадку зараження помешкань постільними клопами, які є потенційним джерелом алергічних реакцій та мають здатність спричиняти тривале психологічне виснаження мешканців.

Їх укуси можуть провокувати сильне свербіння, що ускладнюється вторинними бактеріальними інфекціями у разі расчесів. Також небезпеку становлять таракани, зокрема ті, що мешкають у теплих вологих приміщеннях і харчуються органічними рештками. Саме вони визнані одними з основних переносників сальмонели та збудників кишкових захворювань.

Окрему загрозу, за оцінками епідеміологів, становлять отруйні павуки, наприклад чорна вдова чи каракурт, укуси яких можуть викликати серйозні нейротоксичні реакції, а також деякі види ос і шершнів, що викликають анафілактичні стани, особливо у людей з підвищеною чутливістю до білків отрути.

Не менш важливою є проблема фараонових мурах, які поширені в багатоквартирних будинках і часто вражають харчові продукти, заносячи на них патогенні мікроорганізми.

До цього ж медики розповіли про хитрощі щодо того, як перевірити тиск без медичних засобів.