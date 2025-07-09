У РФ з’явились слабкі місця: Буданов зробив новий доклад Зеленському

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні повідомив про важливу робочу зустріч із керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирилом Будановим.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-канал українського лідера.

Під час доповіді, за словами глави держави, було акцентовано увагу на конкретних вразливих точках у структурі противника, які нині активно аналізуються українською військовою розвідкою з метою подальшої реалізації відповідних дій.

Обговорення мало чітко виражений стратегічний характер та стосувалося як поточних операцій, так і довгострокових аналітичних висновків.

Особливу увагу було приділено питанню повернення українських військовополонених з території Російської Федерації. Зеленський підтвердив, що процес обмінів триває, а його реалізація базується, зокрема, на домовленостях, досягнутих під час другої турецької зустрічі, яка стала одним із ключових етапів у багаторівневих переговорах між представниками сторін за підтримки міжнародних партнерів.

Президент наголосив на рішучості України звільнити з російського полону максимальну кількість своїх захисників та цивільних громадян, використовуючи всі доступні дипломатичні та безпекові важелі впливу.

Крім доповіді Буданова, Зеленський також заслухав інформацію від першого заступника глави МЗС Андрія Сибіги щодо підготовки до масштабної наради з керівниками українських дипломатичних установ за кордоном, яка запланована на 21 липня.

В межах зустрічі вже сформовано комплексний план дій, орієнтований на розширення зовнішньополітичного інструментарію країни, посилення її впливу на міжнародній арені та модернізацію дипломатичних процедур у відповідь на виклики сучасного глобального порядку.

В той же час розкритий «таємний запит» України щодо німецької зброї.