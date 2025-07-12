Чому комахи при падінні з 5 поверху виживають, а людина ні: пояснення вчених

Явище, при якому комахи залишаються неушкодженими після падіння з великої висоти, довгий час цікавило фізиків, біомеханіків і зоологів.

Про це повідомляє «ПЛ».

У ситуації, коли людина при падінні з п’ятого поверху зазнає смертельних травм через значну кінетичну енергію, комаха, яка переживає ідентичну висоту, залишається абсолютно неушкодженою. Причина цього феномену — у фундаментально різній взаємодії між масою, силою гравітації та аеродинамікою.

Фахівці з Массачусетського технологічного інституту (MIT) провели експериментальні дослідження, які показали, що термінальна швидкість — тобто максимальна швидкість падіння тіла у повітрі — для мухи становить близько 2 м/с, тоді як для людини вона перевищує 50 м/с.

Причина в тому, що опір повітря для комах значно більший у співвідношенні до їхньої маси, а поверхня їхнього тіла дозволяє їм фактично «плавати» у повітряному середовищі.

Додатковим фактором є біологічна структура. Комахи не мають внутрішніх органів у звичному для хребетних сенсі. Їхній зовнішній екзоскелет виконує роль амортизаційної оболонки, а внутрішні тканини мають високу еластичність.

Удар при падінні для них є не критичним у зв’язку з мінімальною інерцією маси. Людський організм, навпаки, має щільно організовану структуру з вразливими зонами, і навіть при відносно невеликих прискореннях може зазнати незворотних ушкоджень.

Зоологи з Інституту біології НАН України зазначають, що подібна особливість є результатом еволюційної адаптації. У природних умовах комахи регулярно опиняються у ситуаціях, де їм доводиться падати — під час польоту, втечі від хижаків або погодних явищ. Природа «заклала» в них здатність до виживання в умовах, де інші організми не мають шансів.

До того ж вчені розповіли про те, чому від солодкого підвищується настрій.