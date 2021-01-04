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Под запретом даже алкоголь: Норвегия ужесточила ограничения из-за COVID-19

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Новые ограничения вводятся на две недели

Власти Норвегии приняли решение с понедельника, 4 января, ужесточить карантинные ограничения в связи с ростом количества новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщила в воскресенье, 3 января, премьер-министр страны Эрна Сульберг, передает DW.

Премьер Норвегии подчеркнула, что норвежцы должны не допустить новой волны заболевания в стране.

С 4 января в стране на две недели вводятся следующие ограничения:

  • запрет на продажу алкоголя в ресторанах и барах, а также на различных мероприятиях;
  • встречи дома разрешаются в компании не более пяти человек;
  • в магазинах и торговых центрах будет регулироваться число посетителей;
  • на послекарантинное время переносятся спортивные и развлекательные мероприятия в помещениях.

Помимо перечисленного власти рекомендуют гражданам отказаться от поездок по стране и за границу, и в ближайшие две недели не принимать у себя гостей.

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Под запретом даже алкоголь: Норвегия ужесточила ограничения из-за COVID-19

Отметим, Норвегия по сравнению с другими странами пока довольно успешно справляется с пандемией COVID-19 – в стране сейчас одно из самых низких в Европе число новых случаев заражения.

Напомним, в конце декабря Норвегия стала очередной страной Евросоюза, в которой обнаружили мутировавший штамм коронавируса, циркулирующий в Великобритании.

У то же время еще в октябре норвежские ученые заявляли, что в стране обнаружен новый подвид коронавируса SARS-CoV-2, которым заразиться проще, чем прежде.

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