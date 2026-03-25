Чому прогулянки допомагають думати краще: наука про рух і когнітивні процеси

Карина Шевченко Send an email 4 години ago
Звичка ходити пішки під час роздумів має не лише культурне, а й наукове пояснення. Дослідження нейрофізіологів показують, що помірна фізична активність стимулює кровообіг і покращує постачання мозку киснем, що безпосередньо впливає на мислення.

Про це повідомляє «ПЛ».

Під час ходьби активуються ділянки мозку, пов’язані з уявою та плануванням. Вчені встановили, що рух допомагає переходити від сфокусованого мислення до більш творчого режиму, у якому легше знаходити нестандартні рішення. Саме тому багато філософів і науковців історично віддавали перевагу прогулянкам як частині робочого процесу.

Історичні джерела свідчать, що регулярні прогулянки були важливою частиною інтелектуального життя Європи XVIII–XIX століть. Вони виконували функцію не відпочинку, а способу мислення. Сучасні експерименти підтвердили, що навіть 10–15 хвилин ходьби можуть підвищувати креативність.

Фахівці зазначають, що ефект посилюється у природному середовищі, де мозок отримує додаткові сенсорні стимули без перевантаження інформацією. Таким чином проста прогулянка може виступати одним із найдоступніших інструментів підвищення розумової ефективності.

