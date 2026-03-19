Чи дійсно записування думок знижує тривожність: дослідження психологів

Карина Шевченко 16 години ago
Практика ведення щоденника або записування власних думок дедалі частіше рекомендується психологами як ефективний інструмент боротьби зі стресом.

Про це повідомляє «ПЛ».

Наукові дослідження показують, що письмова фіксація переживань активує ділянки мозку, відповідальні за логічну обробку інформації, знижуючи емоційне напруження.

Коли людина формулює думки словами, активність мигдалеподібного тіла — центру страху — зменшується. Натомість посилюється робота префронтальної кори, яка допомагає аналізувати ситуацію раціонально. Саме цей механізм пояснює відчуття полегшення після запису переживань.

Психологи зазначають, що ефективність методу не залежить від літературних здібностей. Важливим є сам процес структурування думок, який допомагає мозку «закрити» незавершені когнітивні цикли. Це зменшує нав’язливі роздуми та покращує сон.

Дослідники також встановили, що регулярне письмове самовираження сприяє кращому усвідомленню емоцій і підвищує здатність приймати рішення. У довгостроковій перспективі це формує психологічну стійкість та знижує ризик хронічного стресу.

Отже, простий лайфхак із блокнотом або нотатками у смартфоні має глибоке наукове підґрунтя і може стати доступним інструментом підтримки психічного здоров’я.

Тим часом повідомлялося про те, що у долара в Україні новий історичний максимум.

