У долара в Україні новий історичний максимум: показані реальні ціни

Валютний ринок України зафіксував новий історичний максимум готівкового курсу долара США.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на офіційний сайт Мінфіну.

За актуальними даними обмінних пунктів, американська валюта впевнено перетнула позначку 44 гривні, що стало черговим сигналом зміни валютних очікувань серед населення та бізнесу.

Станом на сьогодні середній курс продажу долара в обмінниках становить 44,20 гривні, що на 15 копійок більше порівняно з попередніми показниками. Здати валюту можна приблизно за курсом 44,05 гривні, який також продемонстрував зростання.

Європейська валюта утримується на рівні 51,54 гривні при купівлі та близько 51,23 гривні при продажі.

Фінансові аналітики пояснюють зростання курсу комплексом факторів, серед яких сезонний попит на валюту, імпортні платежі та очікування бізнесу щодо макроекономічної ситуації.

Водночас офіційна політика Національного банку України залишається спрямованою на контроль різких коливань ринку та підтримку фінансової стабільності.

Експерти зазначають, що готівковий сегмент часто реагує швидше за міжбанківський ринок через психологічний фактор.

Населення традиційно активніше купує валюту у періоди інформаційної напруги, що додатково впливає на ціни в обмінниках. Водночас економісти закликають оцінювати ситуацію комплексно та орієнтуватися на довгострокові тенденції, а не короткострокові стрибки.

Зростання курсу долара залишається одним із ключових індикаторів економічних очікувань, адже він впливає на ціни імпорту, інфляційні процеси та поведінку споживачів. Подальша динаміка залежатиме від зовнішньої фінансової підтримки, експорту та внутрішньої економічної активності.

