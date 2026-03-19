Чому запахи впливають на настрій: наукові лайфхаки ароматів

Вплив запахів на емоційний стан людини довгий час вважався суб’єктивним явищем, однак сучасна нейронаука підтвердила його фізіологічну основу.

Про це повідомляє «ПЛ».

Нюхова система безпосередньо пов’язана з лімбічною системою мозку — центром емоцій і пам’яті.

На відміну від інших органів чуття, запахи обробляються безпосередньо в емоційних структурах мозку, минаючи складні аналітичні процеси. Саме тому певні аромати здатні миттєво викликати спогади або змінювати настрій.

Дослідження показують, що цитрусові аромати можуть підвищувати відчуття бадьорості, тоді як лаванда сприяє розслабленню. Вчені пояснюють це впливом ароматичних молекул на вироблення нейромедіаторів, включно з серотоніном і дофаміном.

Фахівці наголошують, що ароматичні лайфхаки працюють найкраще як елемент середовища: запах у робочому просторі може впливати на концентрацію, а у спальні — на якість сну. Водночас ефект залежить від індивідуального досвіду людини та асоціацій.

Отже, використання ароматів перестає бути лише елементом комфорту й поступово стає інструментом керування емоційним станом, підтвердженим науковими дослідженнями.

Окрім того, був опублікований астропрогноз для усіх знаків зодіаку на тиждень, 16-22 березня 2026 року.

Материалы по теме

Лампа

Коли насправді була винайдена лампа для освітлення: науковий факт

3 тижні ago
Світло

Графік відключення світла у Чернігівській області на 25 лютого: які будуть графіки

3 тижні ago
Світло

Графік відключення світла у Київській області на 24 лютого: скільки буде електроенергії

3 тижні ago
Графік відключень світла в Дніпрі та області на 2 січня: час і черги

Графік відключення світла у Дніпропетровській області на 23 лютого: скільки буде електроенергії

4 тижні ago

