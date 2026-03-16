Астропрогноз для усіх знаків зодіаку на тиждень, 16-22 березня 2026 року: чого очікувати від долі

Період із 16 по 22 березня 2026 року, за розрахунками астрономічних ефемерид і традиційної астрологічної інтерпретації руху планет, проходить під впливом активної взаємодії Сонця у знаку Риб та енергетики весняного рівнодення, що історично вважається символом оновлення циклів.

Про це повідомляє «ПЛ».

Астрологи наголошують, що саме в цей час підвищується схильність людей до переоцінки особистих і професійних пріоритетів, а рішення, ухвалені у середині березня, можуть мати довгострокові наслідки.

Очікується посилення емоційного фону, що пов’язують із гармонійними аспектами Венери та Меркурія. Це створює сприятливі умови для переговорів, відновлення партнерських відносин і запуску нових проєктів.

Фінансова сфера, згідно з прогнозами астрологічних центрів, залишатиметься стабільною, однак вимагатиме зваженого підходу до витрат. Експерти радять уникати імпульсивних інвестицій, оскільки кінець тижня може принести несподівані інформаційні зміни.

Для більшості знаків зодіаку період стане переходом від внутрішньої підготовки до активних дій. Особливо це стосується кар’єрних ініціатив: зростає шанс отримати пропозиції, пов’язані зі зміною ролей або новими відповідальностями. У соціальному вимірі тиждень сприятиме відновленню контактів, які раніше були призупинені через зовнішні обставини.

Астрологи також звертають увагу на необхідність збереження енергетичного балансу. Зростання інформаційного навантаження може викликати втому, тому рекомендується приділяти увагу режиму сну та психологічному відновленню. Наприкінці періоду відчуватиметься імпульс до планування майбутнього — символічний старт нового особистого циклу перед астрологічним новим роком.

