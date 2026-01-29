Графік відключення світла у Чернігівській області на 29 січня: скільки буде електроенергії

29 січня в Чернігівській області зберігатиметься режим погодинних відключень електроенергії, що пов’язано із загальною ситуацією в енергосистемі країни.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними енергетичних компаній, застосування графіків є вимушеним кроком для балансування навантаження та запобігання аварійним знеструмленням. В окремих громадах області тривалість відключень може бути значною, що вимагає від споживачів додаткового планування побутових і робочих процесів.

Представники енергетичного сектору наголошують, що ситуація залишається динамічною, а графіки можуть змінюватися протягом доби залежно від обсягів споживання та стану мережі. Населення закликають регулярно перевіряти актуальну інформацію на офіційних ресурсах обленерго, оскільки попередні дані мають орієнтовний характер.

У компаніях підкреслюють, що навіть за наявності тривалих обмежень пріоритетом залишається забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури.

Для побутових споживачів радять заздалегідь заряджати електронні пристрої та по можливості переносити енергоємні справи на години гарантованої подачі світла.

Більше того, був опублікований графік відключення світла у Київській області на 27 січня.