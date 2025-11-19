Графік відключення світла у Чернігові на 19 листопада: коли і скільки не буде електроенергії

У Чернігові 19 листопада 2025 року діятимуть погодинні графіки вимкнень, які місцева енергетична компанія запроваджує у зв’язку з необхідністю збалансувати навантаження на мережу та виконати диспетчерські обмеження.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з офіційно оприлюдненими даними, протягом дня діятимуть кілька блоків вимкнень, які чергуватимуться відповідно до визначених черг споживачів. Частина відключень припадатиме на ранкові години, частина — на денний та вечірній період, що вимагає від мешканців більш точного планування побутових і робочих процесів.

Оператори наголошують, що черга, до якої належить конкретний споживач, є визначальним фактором, і повний перелік адрес доступний на офіційному ресурсі «Чернігівобленерго» та у відповідних чат-ботах.

Містянам рекомендують завчасно зарядити техніку, оптимізувати використання електроприладів і, за потреби, подбати про світильники на батарейках та інші альтернативні засоби. Медично залежним користувачам рекомендується звернутися до оператора за індивідуальними роз’ясненнями.

Енергетики запевняють, що всі відключення матимуть чіткий регламент і не виходитимуть за межі опублікованого графіка, за винятком форс-мажорних ситуацій або аварійних подій, які можуть виникнути незалежно від планів.

