Чому мозок краще запам’ятовує інформацію перед сном: пояснення нейробіологів

Багато студентів інтуїтивно повторюють матеріал саме ввечері, і наука підтверджує — у цьому є логіка.

Під час сну мозок не «вимикається», а активно обробляє отриману протягом дня інформацію. Нейробіологи називають цей процес консолідацією пам’яті — переходом короткочасних спогадів у довготривалі.

Під час повільної фази сну гіпокамп передає інформацію до кори головного мозку, де формуються стійкі нейронні зв’язки. Саме тому матеріал, повторений перед сном, має більше шансів закріпитися. Навіть 5–10 хвилин структурованого повторення можуть суттєво підвищити ефективність навчання.

Сон також допомагає мозку відфільтрувати зайві дані. Відбувається своєрідна «редактура» спогадів: важливе посилюється, другорядне слабшає. Саме тому після повноцінного відпочинку складні теми часто здаються зрозумілішими.

Практичний висновок простий: коротке повторення перед сном ефективніше, ніж багатогодинне нічне зазубрювання.

