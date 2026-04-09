Чому мозок краще запам’ятовує інформацію перед сном: пояснення нейробіологів

Карина Шевченко Send an email 4 години ago
Багато студентів інтуїтивно повторюють матеріал саме ввечері, і наука підтверджує — у цьому є логіка.

Про це повідомляє «ПЛ».

Під час сну мозок не «вимикається», а активно обробляє отриману протягом дня інформацію. Нейробіологи називають цей процес консолідацією пам’яті — переходом короткочасних спогадів у довготривалі.

Під час повільної фази сну гіпокамп передає інформацію до кори головного мозку, де формуються стійкі нейронні зв’язки. Саме тому матеріал, повторений перед сном, має більше шансів закріпитися. Навіть 5–10 хвилин структурованого повторення можуть суттєво підвищити ефективність навчання.

Сон також допомагає мозку відфільтрувати зайві дані. Відбувається своєрідна «редактура» спогадів: важливе посилюється, другорядне слабшає. Саме тому після повноцінного відпочинку складні теми часто здаються зрозумілішими.

Практичний висновок простий: коротке повторення перед сном ефективніше, ніж багатогодинне нічне зазубрювання.

До того ж психологи розкрили, до чого сняться кусючі комахи.

Материалы по теме

Відключення світла в Одесі 17 листопада 2025 року: коли і скільки часу не буде електроенергії

Як вперше люди дізнались про електроенергію: унікальна історія винаходу

1 тиждень ago

Запчасти для автомобилей Honda: как выбрать, что менять вовремя и где не ошибиться при покупке

2 тижні ago
Смартфон

Що змушує нас автоматично перевіряти телефон: як технології використовують механізми мозку

2 тижні ago
Душ

Чому люди краще думають у душі: наукове пояснення ефекту “водних ідей”

2 тижні ago

