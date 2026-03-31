Чому мозок краще запам’ятовує дивні факти: секрет ефекту незвичайності

Психологи вже десятиліттями досліджують явище, згідно з яким незвичайна інформація запам’ятовується значно ефективніше за стандартну.

Це явище отримало назву “ефект ізоляції” або ефект фон Ресторфф, коли мозок автоматично виділяє об’єкти, що відрізняються від загального контексту.

Коли людина стикається з несподіваним фактом, активується система уваги та емоційної оцінки. Мозок сприймає таку інформацію як потенційно важливу, тому формує міцніші нейронні зв’язки. Саме тому парадоксальні історичні події або незвичайні наукові факти часто залишаються в пам’яті значно довше.

Дослідження освітніх методик показують, що використання нестандартних прикладів підвищує рівень засвоєння матеріалу на десятки відсотків. Викладачі активно застосовують гумор, контраст або несподівані порівняння для посилення навчального ефекту.

Еволюційно така особливість пояснюється необхідністю швидко реагувати на новизну. Незвичайні явища могли сигналізувати про небезпеку або нові можливості, тому мозок навчився приділяти їм підвищену увагу.

Сучасні нейропсихологи радять використовувати цей принцип під час навчання: асоціації, образи та незвичайні приклади значно покращують довготривалу пам’ять.

Окремо вчені розповіли й про те, чи були протоцивілізації до офіційно визнаних.