Технологии
Як приготувати смачну докторську ковбасу вдома: покроковий рецепт
Багато українців люблять докторську ковбасу і купують її у магазинах. Але мало хто знає, що смачну та натуральну ковбасу легко приготувати вдома. Домашній варіант виходить соковитим, ароматним і повністю безпечним, без консервантів та барвників. Про це повідомляє «ПЛ».
Інгредієнти:
- 1 ціла курка;
- Сіль та перець за смаком;
- 4 лаврових листки;
- Перець горошком;
- 30 г желатину;
- 300 мл бульйону;
- 100 мл соку з буряка;
- 2 ріпчасті цибулі;
- 2 морквини;
- Будь-які приправи для м’яса;
- 1 ч. л. сушеного часнику.
Як приготувати домашню докторську ковбасу:
- Варка курки. Покладіть куряче м’ясо в каструлю, залийте холодною водою і доведіть до кипіння. Злийте перший бульйон разом з пінкою, потім залийте м’ясо свіжою водою. Додайте лавровий лист, сіль, очищені цілком цибулю і моркву, перець горошком. Варіть на повільному вогні до готовності.
- Підготовка бульйону та желатину. Вийміть курку та овочі, процідіть бульйон, відкладіть 250–300 мл. Розчиніть желатин у гарячому бульйоні та відставте. Решту бульйону залиште в окремій ємності.
- Подрібнення м’яса та овочів. Розберіть курку на волокна, моркву наріжте кружечками. Додайте до курки. Сиру буряк натріть або віджміть сік.
- Змішування інгредієнтів. У миску з куркою та морквою додайте спеції, часник і желатин. Влийте решту бульйону та буряковий сік. Подрібніть занурювальним блендером до однорідної маси.
- Формування ковбаси. Перелийте суміш у чисту пластикову пляшку (1,5–2 л), попередньо відрізавши горлечко.
- Охолодження. Приберіть заготовку у холодильник на 10–12 годин або на ніч. Наступного дня акуратно розріжте пляшку і насолоджуйтеся смачною домашньою докторською ковбасою.
