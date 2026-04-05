Як приготувати смачну докторську ковбасу вдома: покроковий рецепт

Карина Шевченко 18 години ago
Багато українців люблять докторську ковбасу і купують її у магазинах. Але мало хто знає, що смачну та натуральну ковбасу легко приготувати вдома. Домашній варіант виходить соковитим, ароматним і повністю безпечним, без консервантів та барвників. Про це повідомляє «ПЛ».

Інгредієнти:

  • 1 ціла курка;
  • Сіль та перець за смаком;
  • 4 лаврових листки;
  • Перець горошком;
  • 30 г желатину;
  • 300 мл бульйону;
  • 100 мл соку з буряка;
  • 2 ріпчасті цибулі;
  • 2 морквини;
  • Будь-які приправи для м’яса;
  • 1 ч. л. сушеного часнику.

Як приготувати домашню докторську ковбасу:

  1. Варка курки. Покладіть куряче м’ясо в каструлю, залийте холодною водою і доведіть до кипіння. Злийте перший бульйон разом з пінкою, потім залийте м’ясо свіжою водою. Додайте лавровий лист, сіль, очищені цілком цибулю і моркву, перець горошком. Варіть на повільному вогні до готовності.
  2. Підготовка бульйону та желатину. Вийміть курку та овочі, процідіть бульйон, відкладіть 250–300 мл. Розчиніть желатин у гарячому бульйоні та відставте. Решту бульйону залиште в окремій ємності.
  3. Подрібнення м’яса та овочів. Розберіть курку на волокна, моркву наріжте кружечками. Додайте до курки. Сиру буряк натріть або віджміть сік.
  4. Змішування інгредієнтів. У миску з куркою та морквою додайте спеції, часник і желатин. Влийте решту бульйону та буряковий сік. Подрібніть занурювальним блендером до однорідної маси.
  5. Формування ковбаси. Перелийте суміш у чисту пластикову пляшку (1,5–2 л), попередньо відрізавши горлечко.
  6. Охолодження. Приберіть заготовку у холодильник на 10–12 годин або на ніч. Наступного дня акуратно розріжте пляшку і насолоджуйтеся смачною домашньою докторською ковбасою.

