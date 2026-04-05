Як приготувати смачну докторську ковбасу вдома: покроковий рецепт

Багато українців люблять докторську ковбасу і купують її у магазинах. Але мало хто знає, що смачну та натуральну ковбасу легко приготувати вдома. Домашній варіант виходить соковитим, ароматним і повністю безпечним, без консервантів та барвників. Про це повідомляє «ПЛ».

Інгредієнти:

1 ціла курка;

Сіль та перець за смаком;

4 лаврових листки;

Перець горошком;

30 г желатину;

300 мл бульйону;

100 мл соку з буряка;

2 ріпчасті цибулі;

2 морквини;

Будь-які приправи для м’яса;

1 ч. л. сушеного часнику.

Як приготувати домашню докторську ковбасу:

Варка курки. Покладіть куряче м’ясо в каструлю, залийте холодною водою і доведіть до кипіння. Злийте перший бульйон разом з пінкою, потім залийте м’ясо свіжою водою. Додайте лавровий лист, сіль, очищені цілком цибулю і моркву, перець горошком. Варіть на повільному вогні до готовності. Підготовка бульйону та желатину. Вийміть курку та овочі, процідіть бульйон, відкладіть 250–300 мл. Розчиніть желатин у гарячому бульйоні та відставте. Решту бульйону залиште в окремій ємності. Подрібнення м’яса та овочів. Розберіть курку на волокна, моркву наріжте кружечками. Додайте до курки. Сиру буряк натріть або віджміть сік. Змішування інгредієнтів. У миску з куркою та морквою додайте спеції, часник і желатин. Влийте решту бульйону та буряковий сік. Подрібніть занурювальним блендером до однорідної маси. Формування ковбаси. Перелийте суміш у чисту пластикову пляшку (1,5–2 л), попередньо відрізавши горлечко. Охолодження. Приберіть заготовку у холодильник на 10–12 годин або на ніч. Наступного дня акуратно розріжте пляшку і насолоджуйтеся смачною домашньою докторською ковбасою.

