Місія «Артеміда 2» встановила рекорд: де дивитись онлайн трансляцію та прямий ефір

Міжнародна космічна програма Artemis продовжує формувати нову сторінку освоєння космосу, а місія «Артеміда-2» вже увійшла до історії як один із найважливіших етапів повернення людства до польотів навколо Місяця.

Про це повідомляє «ПЛ».

Під час виконання польоту екіпаж космічного корабля встановив новий рекорд віддалення людини від Землі, перевершивши досягнення, яке понад пів століття залишалося символом епохи програми Apollo.

NASA одночасно забезпечує відкритий доступ до подій місії, проводячи онлайн трансляцію та прямий ефір ключових етапів польоту.

За офіційними даними космічного агентства США, астронавти «Артеміди-2» віддалилися від Землі більш ніж на 250 тисяч миль, досягнувши траєкторії польоту поблизу зворотного боку Місяця.

Попередній історичний максимум належав екіпажу місії «Аполлон-13», який у 1970 році перебував на відстані 248 655 миль від нашої планети. Новий результат був зафіксований у понеділок приблизно о 20:56 за київським часом, що офіційно підтвердили у центрі управління польотами NASA.

Фахівці агентства очікували перевищення попереднього рекорду більш ніж на 4 100 миль, і ці розрахунки підтвердилися під час фактичного проходження апарата заданою траєкторією.

Подія стала не лише технічним досягненням, а й демонстрацією можливостей нових систем навігації та управління польотом, які розроблялися протягом останніх років у межах підготовки до майбутніх висадок людей на поверхню Місяця.

Окрему увагу привернув момент, коли космічний корабель приблизно о 02:00 за київським часом мав пройти позаду Місяця. У цей період зв’язок із Землею тимчасово переривається приблизно на 40 хвилин, оскільки природний супутник блокує радіосигнали.

Така фаза польоту традиційно вважається однією з найбільш відповідальних, адже екіпаж і системи корабля працюють автономно без прямого контакту з центром управління.

Після відновлення зв’язку астронавти отримали можливість спостерігати унікальне астрономічне явище — 53-хвилинне сонячне затемнення, яке стало одним із найбільш видовищних моментів місії.

За оцінками NASA, саме поєднання наукових задач і візуальних спостережень робить політ Artemis 2 символічним переходом від експериментальних місій до регулярної присутності людини у навколомісячному просторі.

Запуск і перебіг польоту транслюються у відкритому доступі, що дозволяє мільйонам глядачів у різних країнах світу стежити за історичною подією в режимі реального часу. Онлайн трансляція місії стала частиною стратегії NASA щодо популяризації космічних досліджень і залучення нового покоління інженерів та науковців.

Політ «Артеміда-2» розглядається як ключова підготовча фаза перед наступними етапами програми Artemis, які передбачають повернення астронавтів на поверхню Місяця та створення довготривалої інфраструктури для майбутніх міжпланетних експедицій.

Саме тому нинішній рекорд і успішний обліт супутника Землі експерти називають стратегічним кроком до нової ери пілотованої космонавтики.

