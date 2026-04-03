Чому мозок любить передбачуваність: як звички зменшують стрес

Сучасні дослідження нейропсихології показують, що людський мозок прагне передбачуваності значно більше, ніж новизни.

Про це повідомляє «ПЛ».

Причина полягає у базових механізмах виживання: прогнозоване середовище потребує менше енергетичних витрат і дозволяє швидше приймати рішення. Саме тому люди часто несвідомо формують повторювані щоденні ритуали.

Префронтальна кора мозку відповідає за планування та контроль поведінки, однак її ресурси обмежені. Коли певні дії стають звичками, керування ними переходить до базальних гангліїв — структур, що автоматизують поведінку. Це дозволяє зменшити когнітивне навантаження та звільнити ресурси для складніших задач.

Психологи зазначають, що регулярні ранкові або вечірні ритуали здатні знижувати рівень тривожності, оскільки створюють відчуття контролю над подіями. У періоди невизначеності люди інстинктивно повертаються до знайомих дій, які стабілізують емоційний стан.

Практичні спостереження доводять, що навіть прості повторювані дії — однаковий час сну, стабільний режим харчування або коротка щоденна прогулянка — можуть позитивно впливати на психічне здоров’я.

Передбачуваність, як виявилося, є одним із найпростіших інструментів зниження стресу без медикаментозного втручання.

