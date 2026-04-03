Технологии

Яка є причина тому, що людина швидше втомлюється від інформації, ніж від фізичної роботи

Карина Шевченко Send an email 3 дні ago
0 0
У цифрову епоху дедалі більше людей відчувають втому навіть без значних фізичних навантажень.

Про це повідомляє «ПЛ».

Дослідники пояснюють це феноменом когнітивного перевантаження — стану, коли мозок змушений обробляти надмірну кількість сигналів одночасно.

Кожне повідомлення, новина або перемикання між завданнями активує систему уваги. Постійне переключення контексту виснажує ресурси префронтальної кори, що призводить до зниження концентрації та відчуття ментальної втоми. При цьому організм витрачає значну кількість глюкози, хоча фізично людина майже не рухається.

Нейробіологи зазначають, що мозок не пристосований до безперервного інформаційного потоку, характерного для сучасного життя. Еволюційно людина обробляла значно менше стимулів, тому сучасне середовище створює постійний стан перевантаження.

Фахівці радять впроваджувати короткі інформаційні паузи протягом дня. Навіть кілька хвилин без екранів дозволяють нервовій системі частково відновитися та повернути здатність до глибокої концентрації.

Окрім того, спеціалісти розкрили, яка є причина того, що люди схильні довіряти авторитетам.

теги
0 0

Материалы по теме

Прогулянка

Чому прогулянки допомагають думати краще: наука про рух і когнітивні процеси

2 тижні ago
Перемога

Ефект маленьких перемог: як дрібні досягнення змінюють мотивацію людини

2 тижні ago
Лаваш з крабовими паличками, огірками та яйцем: рецепт смачної і швидкої закуски

Лаваш з крабовими паличками, огірками та яйцем: рецепт смачної і швидкої закуски

2 тижні ago
Книги

Через що паперові книги пахнуть по-особливому: хімія та історія читання

2 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button