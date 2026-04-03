Яка є причина тому, що людина швидше втомлюється від інформації, ніж від фізичної роботи

У цифрову епоху дедалі більше людей відчувають втому навіть без значних фізичних навантажень.

Дослідники пояснюють це феноменом когнітивного перевантаження — стану, коли мозок змушений обробляти надмірну кількість сигналів одночасно.

Кожне повідомлення, новина або перемикання між завданнями активує систему уваги. Постійне переключення контексту виснажує ресурси префронтальної кори, що призводить до зниження концентрації та відчуття ментальної втоми. При цьому організм витрачає значну кількість глюкози, хоча фізично людина майже не рухається.

Нейробіологи зазначають, що мозок не пристосований до безперервного інформаційного потоку, характерного для сучасного життя. Еволюційно людина обробляла значно менше стимулів, тому сучасне середовище створює постійний стан перевантаження.

Фахівці радять впроваджувати короткі інформаційні паузи протягом дня. Навіть кілька хвилин без екранів дозволяють нервовій системі частково відновитися та повернути здатність до глибокої концентрації.

