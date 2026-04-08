Технології безпеки майбутнього: як штучний інтелект допомагає захищати міста

Розвиток цифрових технологій змінює підходи до забезпечення громадської безпеки у всьому світі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Системи на основі штучного інтелекту дедалі активніше застосовуються для аналізу ризиків, прогнозування надзвичайних ситуацій та координації роботи служб реагування. Аналітики зазначають, що сучасні алгоритми здатні обробляти великі обсяги даних у реальному часі, що значно підвищує швидкість ухвалення рішень.

Міські адміністрації впроваджують інтелектуальні системи відеоспостереження, які автоматично визначають потенційно небезпечні ситуації без постійного втручання оператора. Такі технології дозволяють оперативно реагувати на інциденти та оптимізувати роботу правоохоронних органів. Водночас експерти наголошують на необхідності дотримання стандартів захисту персональних даних.

Інновації також використовуються у сфері транспортної безпеки. Розумні алгоритми аналізують трафік, прогнозують затори та допомагають уникати аварійних ситуацій. У поєднанні з автоматизованими системами оповіщення це формує новий рівень взаємодії між містом і громадянами.

Фахівці підкреслюють, що технології безпеки стають частиною концепції «розумного міста», де цифрові рішення працюють непомітно, але суттєво підвищують рівень захищеності населення.

