Відключення світла в Одесі 17 листопада 2025 року: коли і скільки часу не буде електроенергії

Енергосистема України продовжує відновлюватися після потужних російських ракетно-дронових ударів, які серйозно пошкодили інфраструктуру країни. Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Укренерго.

У зв’язку з цим режим економії електроенергії зберігається, а ремонтні роботи тривають.

Що чекає Одесу 17 листопада?

У понеділок, 17 листопада 2025 року, як і в інших регіонах України, в Одесі та області будуть діяти стабілізаційні почасові відключення електроенергії. В різних частинах міста та області одночасно можуть відключати від 2 до 4 черг. Це означає, що протягом дня жителі міста можуть зіткнутися з відключеннями в різні години.

Як дізнатися, коли не буде світла?

Щоб дізнатися, коли саме у вашому домі або районі не буде електроенергії, жителям Одеси рекомендується перевіряти графік відключень на офіційному сайті оператора системи розподілу. На сайті вказані всі зони та групи, для яких розроблені конкретні графіки відключень.

Аварійні відключення світла

Окрім того, через напружену ситуацію в енергосистемі регіону в Одесі можуть бути введені аварійні відключення світла. На відміну від стабілізаційних, такі відключення відбуваються без попереднього попередження, і стандартні графіки на офіційному сайті не діють у цей період. Тому жителям рекомендується економно використовувати електроенергію і вмикати її тільки в найнеобхідніших випадках.

Заходи обережності та рекомендації

В умовах продовжуючого дефіциту електроенергії та нестабільної роботи енергосистеми важливо дотримуватися рекомендацій щодо раціонального використання електрики. Економія енергії допоможе уникнути подальших перебоїв і сприятиме швидшому відновленню інфраструктури.

Тим часом Орбан створює коаліцію ЄС щодо України.