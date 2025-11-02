Зубна паста із яким складом є найкращою для здоров’я зубів: думка лікарів

Стоматологи наголошують, що правильна зубна паста — це не бренд і не реклама, а формула, у якій збалансовані корисні компоненти.

Про це повідомляє «ПЛ».

Основу будь-якої ефективної пасти становить фторид натрію або фторид олова — саме ці речовини зміцнюють емаль і запобігають карієсу. За даними Американської стоматологічної асоціації, регулярне використання фторованих паст зменшує ризик карієсу до 40%.

Не менш важливим є абразивний склад. Добра паста має очищати зуби, не пошкоджуючи емаль. Для цього використовують м’які полірувальні речовини — силіцій діоксид або кальцію карбонат.

Надмірна абразивність, навпаки, стирає поверхню зуба і провокує чутливість. Тому стоматологи радять уникати агресивних «відбілюючих» паст, що обіцяють ефект за кілька днів.

Якщо ж людина має підвищену чутливість, лікарі рекомендують засоби з калій нітратом або стронцію хлоридом, які блокують нервові канали в дентині. Додаткові компоненти — ферменти, екстракти ромашки, алое чи евкаліпту — можуть покращувати стан ясен, але не є визначальними у профілактиці.

У сучасному світі споживач часто переплачує за маркетинг, забуваючи про головне: проста паста з фтором і нейтральним pH працює краще, ніж дорога «модна» з ароматом манго. Тож якщо хочете зекономити — робіть це розумно. Адже лікування одного зуба може коштувати стільки ж, скільки запас якісної пасти на пів року.

