Топ-5 дуже рідких фруктів, які ростуть в Україні: про що майже забули люди

Україна, попри помірний клімат, має значно ширший потенціал для вирощування фруктів, ніж прийнято вважати.

Окрім традиційних яблук, груш і слив, на півдні та в теплицях з’являються справжні екзотичні культури, які колись здавалися недосяжними. Серед них – кумквати, папаї, маракуя, тамарило та навіть бананові гілки, які сьогодні успішно культивують ентузіасти в Одеській, Львівській і Закарпатській областях.

Особливо цікавим прикладом є господарства, де вирощують так звані «деревні томати» — тамарило, плоди якого мають аромат персика і структуру помідора.

Кумквати — ще один приклад фрукту, який адаптувався до умов мікроклімату півдня України. Також останні роки аграрії відновлюють старі сорти місцевих груш і слив — такі, як «Лимонка» чи «Олександрівка», котрі колись були звичними у дворах, а нині вважаються ботанічною рідкістю.

Фахівці з продовольчих ресурсів FAO зазначають, що кліматичні зміни поступово відкривають нові можливості для вирощування екзотичних культур навіть у центральних регіонах країни.

Тож можливо, у найближчі роки український ринок фруктів стане не лише конкурентоспроможним, а й по-справжньому унікальним — із власними локальними версіями тропічних смаків. Екзотика, вирощена під українським сонцем, стає символом адаптації, підприємливості й прагнення поєднати світові тенденції з місцевим ґрунтом.

