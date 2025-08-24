Як можна заробити на штучному інтелекті: експерти дали практичний гайд

Штучний інтелект за останні роки став не просто модним трендом, а справжнім рушієм глобальної економіки.

Про це повідомляє «ПЛ».

Аналітики прогнозують, що до 2030 року обсяг світового ринку технологій, пов’язаних із ШІ, може перевищити трильйон доларів. Це означає, що перед бізнесом і спеціалістами відкриваються абсолютно нові можливості для заробітку.

Експерти наголошують, що монетизація штучного інтелекту не обмежується лише розробкою складних алгоритмів чи програмних продуктів. На практиці заробляти можна навіть на невеликих проектах, які використовують відкриті моделі та вже наявні інструменти.

Для компаній актуальними є рішення з автоматизації документообігу, створення інтелектуальних чат-ботів, прогнозування споживчої поведінки. У сфері творчості особливої популярності набувають генеративні системи, які допомагають створювати тексти, ілюстрації, музику чи відео.

Окрему нішу становить освіта. Курси, що навчають підприємців та спеціалістів ефективно користуватися інструментами ШІ, користуються стабільним попитом.

Не менш перспективним напрямом стає консалтинг: експерти допомагають бізнесу правильно інтегрувати технології у виробничі та комунікаційні процеси.

Успішним прикладом можуть бути і стартапи. Багато молодих компаній запускають продукти, побудовані на нейромережах, і отримують фінансування від міжнародних інвесторів.

Українські спеціалісти також активно виходять на цей ринок, використовуючи перевагу у вигляді висококваліфікованих ІТ-кадрів. Тому заробіток на штучному інтелекті сьогодні можливий як для великих корпорацій, так і для окремих розробників чи фрилансерів, які здатні швидко адаптуватися до нових трендів.

