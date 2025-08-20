У Meta і PlayCity заблокували 7 інфлюенсерів Instagram: топові українські блогери порушили правила реклами
Реклама може грати різні ролі: «Мета» разом з PlayCity прийняли рішення про блокування блогерки Сімбочки та інших інфлюенсерів, які згодом поцікавились, за що так сталось.
У співпраці з компанією Meta державне агентство PlayCity здійснило блокування семи акаунтів українських блогерів в Instagram через систематичне порушення правил рекламування азартних ігор.
Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на пресслужби PlayCity та Міністерства цифрової трансформації.
Серед заблокованих сторінок опинилася й популярна блогерка Сімбочка, відома своєю значною авдиторією у соцмережах.
Причини блокування
За даними відомств, власники акаунтів систематично поширювали у сториз контент із промоцією онлайн-казино. Зокрема, йшлося про ролики з демонстрацією «швидких виграшів» та активними посиланнями на ресурси, що пропонували азартні ігри.
У Мінцифри уточнили, що серед порушників були як інфлюенсери з багатотисячною авдиторією, так і новинні канали, які інтегрували елементи прихованої реклами. «Серед них і блогерка Сімбочка, яка систематично просувала нелегальні казино для мільйонної аудиторії», — наголосили у відомстві.
Норми регулювання реклами
У PlayCity підкреслили, що реклама азартних ігор на території України підпорядковується суворим законодавчим обмеженням. Серед основних вимог:
- розміщення можливе лише на визначених майданчиках (нічний телеефір, офіційні ресурси ліцензованих операторів);
- обов’язкове маркування контенту «21+»;
- реклама може стосуватися виключно легальних брендів із державними ліцензіями;
- категорично заборонено демонструвати неповнолітніх, військових, медиків, волонтерів, а також використовувати образи відомих людей, окрім професійних спортсменів;
- не допускаються обіцянки «легких заробітків», бонуси чи заклики до гри;
- щонайменше 15% рекламного повідомлення повинно містити попередження про ризики ігрової залежності.
Нове агентство замість КРАІЛ
Відомо, що на початку липня в Україні розпочало роботу агентство PlayCity, яке було створене на заміну ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
Нова структура відповідає за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей, а її діяльність координується урядом через віцепрем’єра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
