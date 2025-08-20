У Meta і PlayCity заблокували 7 інфлюенсерів Instagram: топові українські блогери порушили правила реклами

У співпраці з компанією Meta державне агентство PlayCity здійснило блокування семи акаунтів українських блогерів в Instagram через систематичне порушення правил рекламування азартних ігор.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на пресслужби PlayCity та Міністерства цифрової трансформації.

Серед заблокованих сторінок опинилася й популярна блогерка Сімбочка, відома своєю значною авдиторією у соцмережах.

Причини блокування

За даними відомств, власники акаунтів систематично поширювали у сториз контент із промоцією онлайн-казино. Зокрема, йшлося про ролики з демонстрацією «швидких виграшів» та активними посиланнями на ресурси, що пропонували азартні ігри.

У Мінцифри уточнили, що серед порушників були як інфлюенсери з багатотисячною авдиторією, так і новинні канали, які інтегрували елементи прихованої реклами. «Серед них і блогерка Сімбочка, яка систематично просувала нелегальні казино для мільйонної аудиторії», — наголосили у відомстві.

Норми регулювання реклами

У PlayCity підкреслили, що реклама азартних ігор на території України підпорядковується суворим законодавчим обмеженням. Серед основних вимог:

розміщення можливе лише на визначених майданчиках (нічний телеефір, офіційні ресурси ліцензованих операторів);

обов’язкове маркування контенту «21+»;

реклама може стосуватися виключно легальних брендів із державними ліцензіями;

категорично заборонено демонструвати неповнолітніх, військових, медиків, волонтерів, а також використовувати образи відомих людей, окрім професійних спортсменів;

не допускаються обіцянки «легких заробітків», бонуси чи заклики до гри;

щонайменше 15% рекламного повідомлення повинно містити попередження про ризики ігрової залежності.

Нове агентство замість КРАІЛ

Відомо, що на початку липня в Україні розпочало роботу агентство PlayCity, яке було створене на заміну ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Нова структура відповідає за реалізацію державної політики у сфері азартних ігор та лотерей, а її діяльність координується урядом через віцепрем’єра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

