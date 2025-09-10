Чому кожній людині треба регулярно робити масаж: пояснення спеціалістів

Масаж, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, належить до немедикаментозних методів терапії з доведеною ефективністю у профілактиці та відновленні організму.

Про це повідомляє «ПЛ».

Лікарі й фізіотерапевти підкреслюють, що ця практика має широкий спектр впливу, починаючи від поліпшення циркуляції крові й закінчуючи зменшенням рівня стресу. Регулярні сеанси сприяють розслабленню м’язів, активізують обмінні процеси, допомагають відновлюватися після фізичних навантажень і навіть впливають на гормональний баланс, знижуючи рівень кортизолу та нормалізуючи сон.

Фахівці зазначають, що користь від масажу не обмежується лише фізичним аспектом. Це також важливий психоемоційний чинник, адже під час процедури у людини формується відчуття безпеки й розслабленості, що позитивно позначається на нервовій системі.

Навіть один сеанс може мати відчутний ефект, проте максимальний результат досягається при регулярному відвідуванні. У середньому спеціалісти рекомендують робити масаж хоча б один-два рази на місяць, щоб підтримувати стабільний рівень тонусу організму.

З економічної точки зору масаж теж має значення, оскільки він допомагає зменшити ризик розвитку хронічних хвороб, а отже — у перспективі скорочує витрати на лікування.

Багато клінік і центрів реабілітації включають його до комплексних програм профілактики, що свідчить про офіційне визнання його важливості.

У підсумку можна сказати, що масаж — це не розкіш і не виняткова процедура для окремих категорій людей. Це ефективний інструмент турботи про власне здоров’я, який має бути частиною сучасної культури профілактики, адже саме регулярність визначає довготривалий позитивний результат.

