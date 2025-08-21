Анонс матчу Маккабі Тель-Авів – Динамо: прогноз букмекерів і де дивитися онлайн-трансляцію

У четвер, 21 серпня, увага футбольної Європи буде прикута до протистояння між київським «Динамо» та ізраїльським «Маккабі» Тель-Авів.

Для обох команд ця зустріч має принципове значення, адже переможець отримає путівку до групового етапу турніру. Символічно, що обидва клуби могли продовжити боротьбу у кваліфікації Ліги чемпіонів, але несподіваним фактором став кіпрський «Пафос», який усунув їх з головного європейського змагання.

«Маккабі»: чемпіон Ізраїлю з амбіціями

Ізраїльський клуб підходить до матчу як чинний переможець національної першості. Попередній сезон «Маккабі» завершив на першому місці, випередивши «Хапоель» із Беєр-Шеви лише на два очки. Однак старт нового сезону виявився суперечливим. У грі за Суперкубок команда, попри чисельну перевагу майже з початку матчу, поступилася тому ж «Хапоелю» з рахунком 1:2.

У Лізі чемпіонів «Маккабі» не зумів пройти «Пафос»: після нічиєї на виїзді ізраїльтяни програли вдома та вилетіли з турніру. Водночас у Лізі Європи клуб продемонстрував характер, подолавши мальтійський «Хамрун Спартанс». Спершу перемога була мінімальною, а згодом у матчі-відповіді тель-авівці виглядали значно впевненіше. Останнім випробуванням перед грою з «Динамо» став поєдинок Кубка Тото, де «Маккабі» здолав єрусалимський «Хапоель» із рахунком 2:1.

«Динамо»: стабільність у чемпіонаті та сумніви в Європі

Для київського клубу старт у єврокубках виявився непростим. «Динамо» впевнено розібралося з «Хамрун Спартанс», однак у наступному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зазнало поразки від «Пафоса». Особливу критику викликала гра команди на Кіпрі, де підопічні Олександра Шовковського виглядали пасивно й не продемонстрували очікуваного рівня.

Водночас у внутрішньому чемпіонаті ситуація протилежна. Команда стартувала з трьох перемог поспіль: мінімально переграла «Верес», а далі впевнено розгромила «Рух» (5:1) та «Епіцентр» (4:1). За підсумками стартових турів «Динамо» очолює таблицю УПЛ, залишаючись єдиним клубом із максимальним результатом. Це дозволяє команді підходити до зустрічі з «Маккабі» у позитивному настрої, попри європейські розчарування.

Історія очних зустрічей

Футбольне минуле цих команд уже має кілька яскравих сторінок. У сезоні 2011/2012 у Лізі Європи суперники обмінялися нічиїми: 1:1 у Тель-Авіві та 3:3 у Києві. Через кілька років, у Лізі чемпіонів 2015/2016, «Динамо» вже було сильнішим: перемоги 2:0 та 1:0 закріпили авторитет українців. Варто згадати, що тоді ворота киян захищав нинішній головний тренер Олександр Шовковський, а серед авторів голів були Олег Гусєв та Андрій Ярмоленко.

Прогнози аналітиків і де дивитись

Букмекери не беруться однозначно визначати фаворита. І «Динамо», і «Маккабі» демонструють стабільність у національних першостях, але в єврокубках залишаються питання до їхньої гри. Очікується обережний футбол, де ключовим стане вміння скористатися окремими моментами. Експерти припускають, що зустріч не буде багатою на забиті м’ячі, а загальний тотал навряд чи перевищить 2,5 голи.залишиться меншим за 2,5. Подивитись матч можна у режимі онлайн на каналі 2+2 за цим посиланням.

