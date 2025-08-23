Який спорт найкорисніший у літньому віці: поради лікарів

Фізична активність у літньому віці стає одним із ключових чинників довголіття та збереження життєвої енергії.

Про це повідомляє «ПЛ».

Лікарі та геронтологи наголошують, що спорт для людей пенсійного віку не повинен асоціюватися з надмірними фізичними навантаженнями чи прагненням до рекордів. Основна мета — підтримка здоров’я, гарного самопочуття та соціальної активності.

Медики радять надавати перевагу тим видам спорту, які поєднують помірність і регулярність. Найчастіше мова йде про ходьбу, плавання, заняття йогою або тай-чи. Такі практики покращують роботу серцево-судинної системи, допомагають знизити ризик падінь завдяки розвитку балансу та гнучкості, а також позитивно впливають на психоемоційний стан.

Дослідження показують, що навіть 30 хвилин ходьби щодня здатні зменшити ризик серцевих захворювань на 25–30 відсотків.

Окрему увагу варто приділяти силовим вправам з невеликим навантаженням, які допомагають зберегти м’язову масу і запобігти остеопорозу. Це можуть бути прості вправи з використанням власної ваги або легких гантелей. Головне правило — поступовість та регулярність.

Лікарі наголошують, що перед початком будь-якої програми варто проконсультуватися з фахівцем, адже індивідуальні особливості здоров’я можуть потребувати корекції навантажень.

Таким чином, спорт у пенсійному віці є не лише способом залишатися у формі, а й засобом збереження незалежності, активності та впевненості у власних силах. Саме регулярні, але помірні тренування дозволяють багатьом літнім людям зберігати високу якість життя протягом тривалого часу.

