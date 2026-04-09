Як короткі прогулянки впливають на мислення: відкриття когнітивної науки

Карина Шевченко Send an email 10 години ago
Прогулянка
Коротка прогулянка може стати одним із найпростіших інструментів підвищення продуктивності, що підтверджується результатами досліджень у сфері когнітивної науки.

Про це повідомляє «ПЛ».

Під час ходьби активізуються ділянки мозку, пов’язані з творчістю, плануванням і формуванням нових асоціацій, завдяки чому мислення стає більш гнучким.

Рух стимулює кровообіг і покращує постачання кисню до мозку. Це безпосередньо впливає на роботу префронтальної кори — зони, яка відповідає за прийняття рішень і концентрацію. Вчені встановили, що навіть 10–15 хвилин повільної ходьби можуть підвищити здатність генерувати нові ідеї та знаходити нестандартні рішення.

Окрему роль відіграє зниження рівня гормонів стресу. Під час прогулянки зменшується концентрація кортизолу, що допомагає мозку переходити з режиму напруження у стан спокійного аналізу інформації. Саме тому складні задачі нерідко вирішуються «самі собою» після короткої перерви на рух.

Особливо ефективними вважаються прогулянки без смартфона або музики. У такі моменти активується мережа пасивного режиму мозку, яка відповідає за внутрішні роздуми та формування довгострокових ідей. Це пояснює, чому багато науковців і письменників історично використовували ходьбу як частину творчого процесу.

Регулярні короткі прогулянки також покращують пам’ять і знижують розумову втому, що робить їх простим, але науково обґрунтованим лайфхаком для щоденної роботи.

