Які м’язи відповідають за силу удару рукою: що краще розвивати спортсменові

Уявлення про те, що сила удару рукою залежить виключно від розвитку м’язів рук, давно втратило актуальність у професійному спорті.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Sport-tour.pl.

Сучасна спортивна наука розглядає удар як складний біомеханічний процес, у якому задіяна майже вся м’язова система. Саме координація рухів, а не ізольована сила окремого м’яза, визначає кінцевий результат.

Дослідження у сфері біомеханіки показують, що імпульс починається з нижньої частини тіла, проходить через корпус і лише наприкінці реалізується рукою. Якщо будь-яка ланка цього ланцюга працює неефективно, сила удару суттєво знижується.

Тому тренувальні програми для боксерів, єдиноборців і навіть ігрових видів спорту дедалі більше орієнтовані на розвиток стабільності корпусу та вибухової сили.

Такий підхід дозволяє не лише підвищити потужність удару, а й зменшити навантаження на суглоби та сухожилля. Фахівці наголошують, що комплексний розвиток тіла є більш ефективним і безпечним, ніж акцент виключно на м’язах рук, що підтверджується як практикою професійного спорту, так і науковими дослідженнями.

