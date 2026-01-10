Спорт

Які м’язи відповідають за силу удару рукою: що краще розвивати спортсменові

Карина Шевченко Send an email 4 години ago
0 0
Спорт
Спорт

Уявлення про те, що сила удару рукою залежить виключно від розвитку м’язів рук, давно втратило актуальність у професійному спорті.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Sport-tour.pl.

Сучасна спортивна наука розглядає удар як складний біомеханічний процес, у якому задіяна майже вся м’язова система. Саме координація рухів, а не ізольована сила окремого м’яза, визначає кінцевий результат.

Дослідження у сфері біомеханіки показують, що імпульс починається з нижньої частини тіла, проходить через корпус і лише наприкінці реалізується рукою. Якщо будь-яка ланка цього ланцюга працює неефективно, сила удару суттєво знижується.

Тому тренувальні програми для боксерів, єдиноборців і навіть ігрових видів спорту дедалі більше орієнтовані на розвиток стабільності корпусу та вибухової сили.

Такий підхід дозволяє не лише підвищити потужність удару, а й зменшити навантаження на суглоби та сухожилля. Фахівці наголошують, що комплексний розвиток тіла є більш ефективним і безпечним, ніж акцент виключно на м’язах рук, що підтверджується як практикою професійного спорту, так і науковими дослідженнями.

На цьому фоні доречним буде дізнатися про те, чим корисний древній чай астрагал.

теги
Карина Шевченко Send an email 4 години ago
0 0

Материалы по теме

Як Усик переміг Дюбуа на "Уемблі"

Як Усик переміг Дюбуа на “Уемблі”, ставши абсолютним чемпіоном світу в еру чотирьох поясів (відео)

20 Липня, 2025
Вагове зважування перед боєм Усик – Дюбуа

Вагове зважування перед боєм Усик – Дюбуа: результати і порівняння з попередніми поєдинками (відео)

18 Липня, 2025
Коли і де дивитися бій Усик - Дюбуа 2025

Коли і де дивитися бій Усик – Дюбуа 2025: битва за абсолютне чемпіонство

18 Липня, 2025
Спорт

Як підготувати організм до тренування: поради від професіоналів

17 Травня, 2025

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button