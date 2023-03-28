Украина уступила Англии в отборочном матче Евро-2024

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В матче Англия — Украина хозяева поля сразу забрали мяч под свой контроль, хотя и украинцы пытались сначала не пускать их в большом количестве на свою половину. Однако методическое давление в довольно медленном темпе местами давало Англии возможность создавать голевые моменты. И если быстрого пропущенного мяча, в отличие от игры в четвертьфинале Евро-2020, Украине удалось избежать, то дальше лучше не стало.

Навес Сака из-под Мудрика трансформировался в гол Кейна, а уже через несколько мгновений мощный и прицельный выстрел Букайо из-за пределов штрафной в дальнюю девятку фактически нокаутировал украинскую сборную.

Нет, гости не сложили оружие сразу. Но чего стоит владение мяча на чужой половине, даже когда соперники уже откровенно начали позволять это делать, если в створ ворот в итоге не направлен ни один удар? Да и сознательных вариантов для завершения атак можно было пересчитать по пальцам одной руки.