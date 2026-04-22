Соціологи пояснили ефект «внутрішнього відкладання»: чому люди відкладають не справи, а рішення

У сучасних соціологічних дослідженнях дедалі частіше розглядається явище, яке умовно визначають як “внутрішнє відкладання”.

Йдеться не про класичну прокрастинацію, коли людина відкладає виконання завдань, а про глибший процес — уникнення прийняття рішень. Фахівці зазначають, що у багатьох випадках люди виконують щоденні обов’язки, але свідомо уникають моментів, які потребують визначеності.

Дослідження показують, що така поведінка пов’язана з невизначеністю майбутнього та високим рівнем відповідальності за наслідки.

Людина намагається зберегти максимальну кількість варіантів, відкладаючи остаточний вибір. У результаті формується стан “підвішеності”, який може тривати роками та впливати на якість життя.

Експерти наголошують, що цей ефект стає дедалі поширенішим у складних соціальних умовах, де кожне рішення має довгострокові наслідки. У перспективі це може змінити підхід до планування життя та кар’єри, зробивши його більш гнучким, але менш визначеним.

