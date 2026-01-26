Общество

Прогноз магнітних бур на 27 січня: якою буде активність Сонця

Кінець січня 2026 року припадає на період, коли Сонце перебуває у фазі підвищеної активності в межах 25-го сонячного циклу, що підтверджується даними довгострокових спостережень міжнародних наукових центрів.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Sport tour.

За попередніми розрахунками, які використовуються у прогнозних моделях космічної погоди, 27 січня геомагнітна ситуація на Землі оцінюється як відносно стабільна з можливими короткочасними коливаннями середнього рівня.

Фахівці підкреслюють, що такі прогнози формуються на основі аналізу активних зон на поверхні Сонця, швидкості сонячного вітру та ймовірності корональних викидів маси.

При цьому остаточна оцінка рівня геомагнітного збурення уточнюється безпосередньо напередодні дати, оскільки сонячна активність може змінюватися досить динамічно.

На поточному етапі експерти не фіксують сигналів, які б вказували на високу ймовірність потужної магнітної бурі, здатної вплинути на роботу енергосистем або зв’язку.

Водночас середній рівень геомагнітної активності традиційно розглядається як фактор, що може позначатися на самопочутті людей із підвищеною чутливістю до змін атмосферного та магнітного фону.

У науковому середовищі наголошують, що спостереження за сонячною активністю мають прикладне значення насамперед для авіації, супутникових систем і навігаційної інфраструктури.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на вихідні, 24-25 січня.

