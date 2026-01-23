Прогноз магнітних бур на вихідні, 24-25 січня: якою буде активність Сонця

Кінець січня 2026 року проходить у межах активної фази поточного сонячного циклу, що закономірно привертає увагу як наукових центрів спостереження, так і прикладних служб, відповідальних за моніторинг космічної погоди.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Customreceipt.

За попередніми узагальненими прогнозами міжнародних центрів, які спеціалізуються на аналізі сонячної активності та її впливу на магнітосферу Землі, у період 24–25 січня можливі коливання геомагнітного поля слабкого або близького до помірного рівня.

Фахівці підкреслюють, що йдеться не про екстремальні явища, а про типові збурення, характерні для фаз підвищеної сонячної активності.

Подібні процеси формуються внаслідок взаємодії потоків сонячного вітру з магнітосферою Землі та, зазвичай, не несуть системних ризиків для наземної інфраструктури. Енергетичні системи, транспортні мережі та зв’язок у таких умовах функціонують у штатному режимі.

Водночас науковці визнають, що навіть слабкі геомагнітні коливання можуть бути помітними для окремих категорій населення, зокрема для людей із підвищеною метеочутливістю.

Саме тому профільні служби традиційно радять орієнтуватися виключно на оновлювані офіційні зведення, оскільки остаточні параметри бур уточнюються безпосередньо перед подією. Сонячна активність залишається динамічним процесом, і прогнози завжди мають імовірнісний характер.

