Прогноз магнітних бур на 22 січня: чого чекати від активності Сонця

Сонячна активність залишається одним із ключових природних факторів, що впливають на навколоземний простір, роботу технологічних систем і, опосередковано, на повсякденне життя людей.

За попередніми узагальненими оцінками міжнародних служб космічної погоди, 22 січня 2026 року можливі коливання геомагнітного фону, пов’язані з активними процесами на поверхні Сонця. Йдеться про прояви середнього рівня інтенсивності, які за міжнародною шкалою зазвичай не виходять за межі допустимих значень для цивільної інфраструктури.

Фахівці наголошують, що подібні явища є закономірними в межах поточного сонячного циклу, який поступово наближається до фази максимальної активності. У цей період частішають спалахи та корональні викиди маси, частина з яких досягає магнітосфери Землі.

У разі підтвердження прогнозу можливі короткочасні збурення радіозв’язку, незначні відхилення в роботі супутникових навігаційних систем та зростання навантаження на високовольтні мережі у північних регіонах.

Медичні спеціалісти традиційно утримуються від драматизації подібних прогнозів, однак визнають, що люди з підвищеною метеочутливістю можуть відчувати тимчасовий дискомфорт.

Уточнені дані щодо інтенсивності геомагнітних процесів, як правило, з’являються за 24–48 годин до події та ґрунтуються на супутникових вимірюваннях у режимі реального часу.

