Вчені дослідили ефект «ментальної втоми»: як мозок реагує на інформаційне

Карина Шевченко 9 години ago
Стрес
У 2026 році науковці дедалі частіше звертають увагу на явище, яке умовно називають “ментальною втомою нового покоління”.

Про це повідомляє «ПЛ».

Йдеться не про класичне перевантаження роботою, а про накопичення інформаційного шуму, з яким людина стикається щодня через цифрові канали. За даними досліджень у сфері когнітивної науки, мозок не встигає якісно обробляти надлишок даних, що призводить до зниження концентрації, втрати мотивації та підвищеної тривожності.

Фахівці наголошують, що ключовим фактором є не обсяг інформації як такий, а її фрагментованість. Постійне перемикання між завданнями, стрічками новин і повідомленнями формує так званий “розсіяний фокус”, який знижує ефективність мислення.

Водночас нейрофізіологи підкреслюють, що мозок здатен адаптуватися до нових умов за умови правильного навантаження.

Експерти вважають, що у найближчі роки питання управління увагою стане не менш важливим, ніж управління фінансами чи здоров’ям. Саме здатність фільтрувати інформацію визначатиме конкурентоспроможність людини в цифровому середовищі.

