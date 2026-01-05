Общество

Прогноз магнітних бур на 6 січня: якою буде активність Сонця

Карина Шевченко Send an email 10 години ago
0 0
Магнітні бурі
Магнітні бурі

Прогноз магнітних бур на 6 січня 2026 року формується на основі аналізу сонячної активності наприкінці грудня та на початку нового року, коли Сонце демонструє відносно стабільний режим без різких сплесків.

Про це повідомляє «ПЛ».

За оцінками фахівців, на вказану дату очікується спокійний геомагнітний фон із показниками, що перебувають у межах норми. Йдеться про низький рівень індексу Kp, який зазвичай не перевищує значень, здатних викликати магнітні бурі середньої або високої інтенсивності.

Така ситуація є типовою для періоду, коли активні сонячні плями не продукують потужних викидів корональної маси, а сонячний вітер має помірну швидкість. Для інфраструктури, систем зв’язку, авіації та енергетики це означає відсутність додаткових ризиків, а для більшості людей — мінімальний вплив на самопочуття.

Водночас експерти наголошують, що космічна погода залишається динамічною сферою, тому короткострокові зміни можливі навіть за сприятливих базових прогнозів.

Саме тому дані щодо магнітної обстановки оновлюються щоденно, а довгострокові оцінки мають орієнтовний характер. Загалом 6 січня 2026 року очікується як стабільний день без ознак геомагнітного стресу, що дозволяє планувати робочі та побутові справи без урахування додаткових природних факторів.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 1 січня.

теги
Карина Шевченко Send an email 10 години ago
0 0

Материалы по теме

День ангела

Привітання з Днем ангела Григорія 25 грудня: вірші та проза

2 тижні ago

Прогноз магнітних бур на 26 грудня: якою буде активність Сонця

2 тижні ago
Магнітні бурі

Прогноз магнітних бур на 25 грудня: якою буде активність Сонця

2 тижні ago
Привітання з Днем ангела Володимира

Привітання з Днем ангела Ангеліни 23 грудня: вірші та проза

2 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button