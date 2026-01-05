Прогноз магнітних бур на 6 січня: якою буде активність Сонця

Прогноз магнітних бур на 6 січня 2026 року формується на основі аналізу сонячної активності наприкінці грудня та на початку нового року, коли Сонце демонструє відносно стабільний режим без різких сплесків.

Про це повідомляє «ПЛ».

За оцінками фахівців, на вказану дату очікується спокійний геомагнітний фон із показниками, що перебувають у межах норми. Йдеться про низький рівень індексу Kp, який зазвичай не перевищує значень, здатних викликати магнітні бурі середньої або високої інтенсивності.

Така ситуація є типовою для періоду, коли активні сонячні плями не продукують потужних викидів корональної маси, а сонячний вітер має помірну швидкість. Для інфраструктури, систем зв’язку, авіації та енергетики це означає відсутність додаткових ризиків, а для більшості людей — мінімальний вплив на самопочуття.

Водночас експерти наголошують, що космічна погода залишається динамічною сферою, тому короткострокові зміни можливі навіть за сприятливих базових прогнозів.

Саме тому дані щодо магнітної обстановки оновлюються щоденно, а довгострокові оцінки мають орієнтовний характер. Загалом 6 січня 2026 року очікується як стабільний день без ознак геомагнітного стресу, що дозволяє планувати робочі та побутові справи без урахування додаткових природних факторів.

