Прогноз магнітних бур на 10 грудня 2025 року: якою буде активність Сонця

Чи очікується магнітна буря 18 листопада 2025 року
Чи очікується магнітна буря 18 листопада 2025 року

На 10 грудня 2025 року наукові центри, що відстежують космічну погоду, не повідомляють про формування потужних магнітних бур, здатних суттєво вплинути на стан геомагнітного поля Землі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Поточні параметри К-індексу залишаються на рівні, характерному для періодів помірної сонячної активності, а це означає, що суттєві коливання магнітосфери найближчої доби малоймовірні. Хоча поновлені прогнози від міжнародних служб, таких як NOAA чи SpaceWeatherLive, станом на момент підготовки матеріалу не містять попереджень про збурення високого рівня, фахівці наголошують на природній варіативності космічної погоди.

Сонячні спалахи й корональні викиди можуть виникнути без тривалого попередження, тому оцінка ризиків завжди має короткостроковий характер.

Для людей із підвищеною чутливістю до магнітних коливань рекомендується звертати увагу на самопочуття та оперативні оновлення прогнозів, адже навіть слабкі порушення можуть впливати на тиск, сон або загальний тонус.

Водночас поточна ситуація не викликає підстав для занепокоєння — доба обіцяє бути стабільною, без різких коливань сонячної активності, які зазвичай стають причиною погіршення метеоумов чи порушень у роботі техніки.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 9 грудня.

