Прогноз магнітних бур на вихідні, 6-7 грудня: якою буде активність Сонця

За попередніми даними служб моніторингу космічної погоди, перші вихідні грудня 2025 року пройдуть у доволі стабільних умовах.

Про це повідомляє «ПЛ».

У професійних оглядах астрономів фігурує прогноз слабкої активності Сонця з можливими короткочасними коливаннями магнітного поля, які не переходять у небезпечні діапазони.

Вказується, що на 6–7 грудня очікується геомагнітна ситуація, характерна для рівня слабких бур G1, що зазвичай проявляється у підвищенні Kp-індексу до значення близько 3. Для широкого кола населення такі зміни майже непомітні й не здатні спричинити серйозні технічні або фізіологічні наслідки.

Водночас фахівці звертають увагу, що навіть слабкі коливання часом відчутні для людей зі схильністю до метеочутливості.

Можливими супутниками таких днів залишаються епізодичні головні болі, короткі періоди втоми або нестабільний сон. Це не є ознакою якоїсь загрози, але в умовах зростання професійного навантаження наприкінці року варто зважати на реакції організму.

Дослідники підкреслюють, що подібні флуктуації не стають причиною критичних перепадів тиску чи небезпечних стресових станів, однак вони здатні підсилювати вже наявні фактори втоми.

Фахові рекомендації на ці дні залишаються поміркованими. Бажано обмежити фізичні перенавантаження, забезпечити собі режим сну на рівні не менше семи годин, уникати надлишкового вживання кофеїну та алкоголю, які можуть потенційно посилювати відчуття дискомфорту під час незначних геомагнітних коливань.

З боку технічних систем жодних ризиків не прогнозується: робота зв’язку, навігації та енергетичних систем протягом цих вихідних має залишатися у стабільному режимі.

