Прогноз магнітних бур на 3 грудня: якою буде активність Сонця

На початку грудня 2025 року фахівці, які відстежують динаміку сонячної активності на основі відкритих даних NOAA, зазначають: найбільш ймовірним сценарієм на 3 грудня є формування слабкої, але відчутної геомагнітної бурі рівня G1.

Цей клас коливань традиційно описується як низькоінтенсивний, проте він здатен викликати короткострокові відхилення у роботі чутливих систем навігації, впливати на якість радіозв’язку, викликати дрібні збої в роботі електроніки та провокувати фізичний дискомфорт у людей, які реагують на зміни магнітного поля.

Грудень 2025 року загалом не входить до переліку місяців із піковою активністю Сонця, однак поодинокі сплески, спричинені корональними викидами, цілком можливі.

Експерти відзначають: навіть слабка буря часто стає тестом для інфраструктури, особливо в умовах підвищеного навантаження на енергосистему. Через це операторам критичних систем варто зберігати підвищену увагу до стабільності сигналів та резервних каналів.

Для метеочутливих людей цей день може стати періодом, коли варто уникати надмірного фізичного і психологічного перевантаження.

Лікарі радять завчасно подбати про нормальний водний баланс, зменшити кількість стимулюючих напоїв і не перевантажувати організм роботою, яка потребує високої концентрації уваги. Водночас прогноз не показує передумов до розвитку бурі вищого класу, тому суттєвих ризиків для інфраструктури чи здоров’я населення не очікується.

З огляду на нестабільний характер сонячної активності та можливість різких змін у поведінці магнітного поля Землі, синоптики космічної погоди радять стежити за оперативними оновленнями. Проте загальний висновок щодо 3 грудня лишається стримано оптимістичним: коливання можливі, але вони в межах норми для цього періоду та не становлять критичної загрози.

